«Герта» продлила аренду хавбека «Ливерпуля» Груича на сезон-2019/20

Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груич, который провёл минувший сезон в составе «Герты» на правах аренды, продолжит выступать за берлинскую команду в кампании-2019/20, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
Немецкий клуб продлил арендное соглашение ещё на один сезон. Эта аренда станет для 23-летнего сербского футболиста уже третьей за время в «Ливерпуле».
Груич перешёл в стан красных в начале 2016 года из «Црвены Звезды» и провёл остаток сезона-2015/16 в белградской команде на правах аренды. В дальнейшем он успел также поиграть за «Кардифф Сити», а летом 2018 года отправился в «Герту».
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу, а также получил 5 жёлтых карточек.
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