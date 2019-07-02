Бенитес возглавил «Далянь Ифан»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».

«После долгого пути… Мы начинаем новый вызов! Я счастлив начать этот новый проект с «Далянь Ифан», — написал Бенитес. Ранее сообщалось, что зарплата испанского наставника в китайском клубе будет составлять около € 13,4 млн в год.

Последним клубом Бенитеса был «Ньюкасл Юнайтед». «Сорок» он возглавил в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.

«Далянь Ифан» после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги сезона 2019 года.