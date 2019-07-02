«Зенит» отозвал Полоза из расположения «Ростова»
Петербургский «Зенит» отозвал нападающего Дмитрия Полоза из расположения «Ростова», сообщает пресс-служба ростовского клуба в «Твиттере». Также тренировочную базу «Ростова» в Австрии покинул Ричи Эннин.
28 мая нынешнего года казанский «Рубин» объявил об уходе Полоза, выступавшего за казанский клуб на правах аренды. Нападающий в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
На данный момент «Ростов» находится на сборе в Австрии и участвует в турнире «Кубок Париматч Премьер». В следующем туре соревнования подопечные Валерия Карпина сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 3 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Полоз может перейти в «Сочи»
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