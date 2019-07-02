Кокорина выпустили из СИЗО на реабилитацию

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном из московских медицинских центров.
«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. В режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — приводит слова Потяевой «Р-Спорт».
Весной 2018 года Кокорин перенёс операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок. После ареста адвокаты форварда неоднократно сообщали об ухудшении состояния его колена, в котором начала скапливаться жидкость.
Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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