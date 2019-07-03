Гладилин: сезон у «Спартака» будет непростой, и Зе Луиш был сильной позицией

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о переходе нападающего красно-белых Зе Луиша в португальский «Порту».
«Потеря ли уход Зе Луиша? Конечно, потеря, потому что замены ему нет. Понсе пока непонятно что из себя представляет. А если что-то случится с Адриано, то «Спартак» может вообще оказаться без хороших нападающих. Сезон будет непростой, и Зе Луиш – это была сильная позиция.
Зачем клуб его продал? Трудно сказать. Наверное, есть своя стратегия развития. Возможно, «Спартак» хочет кого-то приобрести в другую линию, например, усилить середину поля качественным полузащитником. Это хороший вариант, потому что средняя линия нуждается в укреплении. Но если «Спартак» не сделает достойное приобретение – это будет ослабление команды», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
В завершившемся сезоне 28-летний Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи.
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок России.
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