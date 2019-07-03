Месси: не понимаю, почему судьи не использовали VAR

Лидер Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после поражения национальной команды от сборной Бразилии в полуфинале Кубка Америки со счётом 0:2.
«Я думаю, что мы показали свою лучшую игру на турнире. Старались, но не реализовали моменты. Попали в штангу и перекладину. Бразильцы не превосходили нас, совершали грязные фолы, была игра рукой, но сегодня вечером судьи ни разу не использовали систему VAR. Это просто невероятно!» — приводит слова Месси TyC sports.
Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск). Аргентина сыграет в матче за третье место 6 июля (начало — в 22:00 мск).
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