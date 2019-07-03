Семак: «Локомотив» — один из лидеров последних лет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Локомотивом», а также рассказал, почему петербургский клуб отозвал нападающего Дмитрия Полоза из аренды.
«У «Локомотива» произошли небольшие изменения, но в принципе состав остался тем же. Это один из лидеров последних лет. Соперник очень серьёзный – боролся за чемпионство в прошлом году, был чемпионом в позапрошлом.
По Полозу лучше адресовать вопрос руководству клуба. Сейчас наша задача – оптимизировать состав. Надо заканчивать практику, когда «Зенит» раздаёт игроков и продолжает платить им зарплату. С одной стороны, мы должны дать футболистам возможность играть и зарабатывать, а с другой — это не должно наносить экономический ущерб клубу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 3 июля 2019
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