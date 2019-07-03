Капелло: Сарри заставит Роналду делать то, что Азар сделал в «Челси»

Бывший тренер «Милана», «Реала», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло высказал мнение о новом месте работы Антонио Конте и Маурицио Сарри, которые недавно возглавили «Интер» и «Ювентус» соответственно.

«Предательство Конте и Сарри? Нет ничего такого, мы профессионалы. Спросите об этом Жозе Моуринью, который переходил из „Челси“ в «Манчестер Юнайтед». Вам просто нужно выложиться на своём месте, и вас будут судить за игру и результаты.

Сарри заставит Криштиану Роналду делать то, что Эден Азар сделал в «Челси». Что касается Игуаина, то парень просто впал в растерянность, он потерял самооценку, но я думаю, что если он останется в «Ювентусе», то сможет легко выздороветь, это плюс для Сарри», — цитирует Капелло Corriere dello Sport.