Месси: с судейством ничего не сделают — у Бразилии слишком много власти

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выразил уверенность, что судьи полуфинального матча Кубка Америки, в котором его команда проиграла Бразилии со счётом 0:2, не столкнутся с санкциями из-за власти бразильцев в КОНМЕБОЛ.



«Правда заключается в том, что мы злимся, потому что играли очень хорошо, приложили много усилий, но итог матча расстроил нас. Я поговорил с судьёй, и он сказал, что уважал нас и следил за действиями соперников, но я не увидел ничего из этого во время игры.



Нам остаётся надеяться, что КОНМЕБОЛ сделает что-нибудь с этим. Хотя, конечно же, нет, потому что Бразилия обладает слишком большой властью в этой организации», — цитирует Месси Daily Mail.



Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки—2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» завтра, 4 июля (начало — в 3:30 мск).

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