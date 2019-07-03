Михельсон прокомментировал первое заседание попечительского совета РФС

Председатель совета директоров «Новатэк» и председатель попечительского совета РФС Леонид Михельсон прокомментировал первое заседание совета.



«Важное событие случилось. Вчера мы зарегистрировались в Минюсте как попечительский орган при РФС. Спасибо громадное Александру Валерьевичу, который помогал общаться с потенциальными партнёрами и участниками попечительского совета. Я считаю, что у нас создаётся очень хороший рабочий коллектив. Люди пришли с желанием. Мы все любим футбол, но и критиковать его любим. Всё не так всегда, всё плохо, играем плохо. Только чуть-чуть было хорошо – в прошлом году. Надо много работать, чтобы хорошего стало больше.



Надо начинать работу с регионов, мы много об этом говорили сегодня. Александр Валерьевич и его команда сделали много интересных предложений по этому направлению. Например, есть компания «РЖД», которая представлена практически во всех регионах страны. Или «Ростех» – тоже повсеместно. Много вопросов, которые мы с их помощью можем затронуть и систематизировать. Начиная с тренеров в регионах. Нужно спустить развитие футбола в регионы, чтобы в итоге получить хорошую сборную.

Задачей попечительского совета будет помощь РФС. Очень прошу вас понять – деньги не первичны. Не последние люди вошли в попечительский совет. Каждый из партнёров—членов попечительского совета имеет свои возможности. Например, у тех же РЖД совершенно уникальная структура, мы очень рады присутствию в совете Олега Валентиновича Белозёрова. Он искренне хочет развития футбола, у него много возможностей для поддержки. Не перевезти команду какую-то туда-сюда — это дело десятое. Речь о популяризации спорта. Белозёров сказал, что, по его оценкам, в РЖД вместе с семьями три миллиона человек интересуются футболом», — передаёт слова Михельсона корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.