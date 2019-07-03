«Атлетико» подписал контракт с экс-хавбеком «Порту» Эррерой

«Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника «Порту» Эктора Эрреры. Соглашение 29-летнего мексиканского футболиста с мадридским клубом рассчитано на три года.

Эррера выступал в составе «Порту» с 2013 года. В минувшем сезоне 29-летний мексиканский футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Португалии и забил 6 голов. Вчера, 2 июля, Эррера попрощался с «Порту», написав пост в социальных сетях. Также Эррера выступает за национальную команду Мексики с 2012 года. Вместе со сборной Эррера выиграл золото летних Олимпийских игр, прошедших в Лондоне в 2012 году.

«Атлетико» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2018/19. Чемпионом Испании стала «Барселона».