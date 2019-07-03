«Атлетико» подписал контракт с экс-хавбеком «Порту» Эррерой
«Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника «Порту» Эктора Эрреры. Соглашение 29-летнего мексиканского футболиста с мадридским клубом рассчитано на три года.
Фото: Официальный сайт «Атлетико»
Эррера выступал в составе «Порту» с 2013 года. В минувшем сезоне 29-летний мексиканский футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Португалии и забил 6 голов. Вчера, 2 июля, Эррера попрощался с «Порту», написав пост в социальных сетях. Также Эррера выступает за национальную команду Мексики с 2012 года. Вместе со сборной Эррера выиграл золото летних Олимпийских игр, прошедших в Лондоне в 2012 году.
«Атлетико» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2018/19. Чемпионом Испании стала «Барселона».
Э. Эррера: «Порту» останется в моём сердце, спасибо за эти замечательные 6 лет
- 3 июля 2019
-
19:00
-
18:52
-
18:41
-
18:35
-
18:17
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:57
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:34
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
17:11
-
17:05
-
17:03
-
16:54
-
16:51
-
16:27
-
16:25
-
16:03
-
16:00
-
15:45
-
15:21
-
15:09
-
14:54
-
14:52
-
14:35
-
14:25
-
14:14
-
14:08
-
14:08
Партнерский контент