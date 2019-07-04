«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча начнётся 4 июля в 19:00
Сегодня, 4 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) состоится матч 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» — «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Помимо красно-белых и «быков» участие в предсезонном турнире принимают ещё две российские команды — ЦСКА и «Ростов».
Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».
После двух туров «Спартак», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (0) располагается на последней строчке. «Краснодар» (6) и «Ростов» (6) занимают первое и второе места соответственно.
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Выезд красно-белых в Венгрию скажется на игре с «быками», «Спартаку» не хватит свежести.
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