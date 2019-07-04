Кононов: «Спартак» выходит на определённый уровень игры

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал выступление своей команды на Кубке Париматч Премьер. С тремя очками красно-белые заняли третье место на турнире.

«Результат – плохой. Мы не выиграли турнир. Что касается игры, я не беру результат матча, мы выходим на определённый уровень. Если говорить об эпизодах, в которых я остался доволен «Спартаком», то это второй тайм с «Ростовом», моменты матча с ЦСКА и сегодня.

Первый тайм с «Краснодаром» неплохой был, во втором мне понравились определённые моменты игры. Те нагрузки, которые мы давали, наши игроки почувствовали впервые. Почувствовали, что такое нагрузки на самом деле и как играть и добиваться результата на тяжёлых ногах и тяжёлой голове. Мне было интересно посмотреть на каждого из них, как они справлялись с этим. А справлялись они по-разному.

С Бакаевым я работал в «Арсенале» и знаю его всё это время. Не сомневался, что личные качества плюс мотивация плюс мастерство позволяют говорить, что этот игрок должен приносить нам результат. Надеюсь, что лидер в команде будет. Как я вижу, он есть, и не один. Мне бы хотелось, чтобы сама команда была лидером, билась друг за друга и играла таким же образом», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.