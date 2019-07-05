Эррера покинул «МЮ» из-за нежелания клуба платить ему по £ 350 тыс. в неделю

Центральный полузащитник Андер Эррера не смог договориться с руководством «Манчестер Юнайтед» о новом контракте, поскольку хотел получать по £ 350 тыс. в неделю (примерно € 390 тыс.), сообщает Goal.

Соглашение Эрреры с «красными-дьяволами» было рассчитано до 30 июня 2019 года. Вчера, 4 июля, он официально стал игроком «Пари Сен-Жермен». 29-летний испанец на правах свободного агента подписал с действующими чемпионами французской Лиги 1 пятилетний договор.

Больше всех в «Манчестер Юнайтед» получает форвард Алексис Санчес — еженедельно клуб платит ему по £ 391 тыс. (около € 436 тыс.). Ранее сообщалось, что зарплата нападающего команды Маркуса Рашфорда по новому контракту составляет £ 200 тыс. в неделю (около € 223 тыс.).

В минувшем сезоне Андер, выступая за «МЮ», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах во всех турнирах.