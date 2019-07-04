Саа: немного разочарован Погба, не думаю, что нужно себя так вести

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа раскритиковал полузащитника манкунианцев Поля Погба, который ранее публично выразил желание покинуть свою команду.



«Я немного разочарован этим, но что делать? Мне трудно понять игроков, которые выражают себя таким образом. Я могу понять, когда они хотят уйти, но я не думаю, что нужно себя так вести. Тем более расстраивает то, что он является важным игроком для клуба. И всё же надеюсь, что он останется в клубе, но это будет непросто, когда ты поступаешь подобным образом», — цитирует Саа Manchester Evening News.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.