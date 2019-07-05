Источник: Тите покинет сборную Бразилии после финала Кубка Америки — 2019

Наставник сборной Бразилии Тите покинет свой пост окончания Кубка Америки — 2019 вне зависимости от исхода финального матча, сообщает ESPN со ссылкой на источник из окружения специалиста.

58-летний специалист был назначен главным тренером пентакампеонов в июне 2016 года. В качестве руководителя главной команды страны он провёл 41 матч и одержал в них 33 победы, 6 раз сыграв вничью. Его соглашение действует до 2022 года.

Напомним, что на пути к финалу Кубка Америки — 2019 бразильцы переиграли аргентинцев со счётом 2:0. Голы забили Габриэл Жезус и Роберто Фирмино. Лионель Месси результативными действиями не отметился.



Соперником бразильской сборной в решающем матче турнира сенсационно стала национальная команда Перу, забившая в 1/2 финала три мяча в ворота сборной Чили. Отличились Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Хосе Паоло Герреро. В добавленное арбитром время вратарь Перу Педро Гальесе отразил 11-метровый удар чилийского нападающего Эдуардо Варгаса и стал лучшим игроком матча. Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года.