«Манчестер Юнайтед» планирует заменить Погба Саулем

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca со ссылкой на Daily Express.

По информации источника, 24-летний хавбек «матрасников» будет главной трансферной целью «красных дьяволов» на укрепление середины поля, если этим летом «Олд Траффорд» покинет Поль Погба.

В минувшем сезоне на клубном уровне Сауль принял участие в 45 матчах. На счету футболиста 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. Сумма отступных за полузащитника составляет € 150 млн.

Ранее Погба заявил о желании сменить клубную прописку. Главными претендентами на француза считаются «Реал» и «Ювентус». В «МЮ» рассчитывают удержать игрока.