Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.
По информации источника, в услугах 36-летнего хавбека заинтересованы были «Сампдория», «Фиорентина», «Милан», «Болонья», несколько клубов американской MLS и «Бока Хуниорс», однако футболист решил завершить карьеру после того, как «Рома» отказалась предложить ему новый контракт. Вполне возможно, что игрок войдёт в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.
Де Росси защищал цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев — двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Кроме того, Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.
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