«Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он не явится в расположение клуба
Мадридский «Атлетико» не собирается вести переговоры с каталонской «Барселоной» о трансфере нападающего команды Антуана Гризманна, сообщает Marca.
28-летний француз покинет клуб только в том случае, если сине-гранатовые заплатят за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.
«Атлетико» начнёт подготовку к новому сезону завтра, 7 июля. Гризманн должен прибыть в расположение команды, чтобы вместе с ней отправится в Лос Анхелес де Сан Рафаэль.
Если Антуан не явится на сбор, руководство мадридского клуба применит к нему санкции. Форвард по-прежнему связан контрактом с «матрасниками», по условиям которого получает более € 20 млн в год.
Напомним, ранее «Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении.
«Вы просите нашего игрока, но делаете это без уважения». «Барсой» недовольны
Гризманн достал всех, но опять рискует остаться без трансфера.
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