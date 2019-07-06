«Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он не явится в расположение клуба

Мадридский «Атлетико» не собирается вести переговоры с каталонской «Барселоной» о трансфере нападающего команды Антуана Гризманна, сообщает Marca.

28-летний француз покинет клуб только в том случае, если сине-гранатовые заплатят за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.

«Атлетико» начнёт подготовку к новому сезону завтра, 7 июля. Гризманн должен прибыть в расположение команды, чтобы вместе с ней отправится в Лос Анхелес де Сан Рафаэль.

Если Антуан не явится на сбор, руководство мадридского клуба применит к нему санкции. Форвард по-прежнему связан контрактом с «матрасниками», по условиям которого получает более € 20 млн в год.

Напомним, ранее «Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении.