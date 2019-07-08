Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки

Завершился финальный матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу. Встреча проходила в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана». Победу в игре со счётом 3:1 одержали хозяева турнира.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком турнира. Он принял участие во всех 6 матчах команды и отметился одним забитым голом. Благодаря этой победе, 36-летний бразилец обновил мировой рекорд по количеству командных трофеев.

Приз лучшему вратарю Кубка Америки получил голкипер победителей Алиссон. На турнире он пропустил лишь один гол — в финальном матче от Хосе Паоло Герреро с пенальти.

Лучшим игроком финального матча признан нападающий сборной Бразилии Эвертон. Он открыл счет и заработал пенальти в концовке встречи.