Неймар: парни, поздравляю, вы заслужили
Форвард сборной Бразилии Неймар поздравил партнёров по национальной команде с победой в Кубке Америки — 2019. В финальной игре бразильцы переиграли перуанцев со счётом 3:1, став чемпионами турнира. Голы забили нападающий Эвертон, признанный лучшим игроком встречи, а также Габриэл Жезус в концовке первого тайма и Ришарлисон с пенальти.
«Поздравляю, парни, тоже горжусь. Вы заслужили», – написал Неймар в своём «инстаграме».
Обыграв Перу, сборная Бразилии в девятый раз стала победителем чемпионата Южной Америки. До этого пентакампеоны становились чемпионами турнира более 10 лет назад — в 2007 году.
Неймар пропустил Кубок Америки — 2019 из-за повреждения, полученного в товарищеском матче со сборной Катара.
Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки
Каземиро: если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для Бразилии
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