Неймар: парни, поздравляю, вы заслужили

Форвард сборной Бразилии Неймар поздравил партнёров по национальной команде с победой в Кубке Америки — 2019. В финальной игре бразильцы переиграли перуанцев со счётом 3:1, став чемпионами турнира. Голы забили нападающий Эвертон, признанный лучшим игроком встречи, а также Габриэл Жезус в концовке первого тайма и Ришарлисон с пенальти.

«Поздравляю, парни, тоже горжусь. Вы заслужили», – написал Неймар в своём «инстаграме».

Обыграв Перу, сборная Бразилии в девятый раз стала победителем чемпионата Южной Америки. До этого пентакампеоны становились чемпионами турнира более 10 лет назад — в 2007 году.

Неймар пропустил Кубок Америки — 2019 из-за повреждения, полученного в товарищеском матче со сборной Катара.

Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки