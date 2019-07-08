Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком сезона-2018/19
По итогам опроса на официальном сайте ЦСКА лучшим футболистом по версии болельщиков признан защитник Марио Фернандес, набравший 37% голосов. Марио принял участие в 35 матчах столичной команды в сезоне-2018/19 и забил один гол. Второе место занял нападающий Фёдор Чалов, третьим стал полузащитник Никола Влашич.
Фернандес выступает за «армейский» клуб с мая 2012 года, когда перешёл из «Гремио». Действующее соглашение защитника с ЦСКА рассчитано до 2022 года. В октябре 2017 года дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с командой Южной Кореи.
В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2019/20 команда выступит в Лиге Европы.
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