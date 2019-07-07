В ЦСКА надеются, что Дзагоев вернётся на поле в сентябре

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении полузащитника команды Алана Дзагоева.
«Такие травмы надо лечить осторожно, у него хорошо идёт восстановление, хорошее состояние колена. Он готов восстановиться, помочь команде. Надеюсь, в сентябре его увидим», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С «армейцами» 29-летний футболист трижды становился чемпионом России, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
В минувшей кампании ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов.
- 7 июля 2019
-
15:37
-
15:23
-
15:10
-
14:51
-
14:41
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:12
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
13:59
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:26
-
13:16
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:37
-
12:26
-
12:21
-
11:58
-
11:56