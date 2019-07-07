В ЦСКА надеются, что Дзагоев вернётся на поле в сентябре

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении полузащитника команды Алана Дзагоева.

«Такие травмы надо лечить осторожно, у него хорошо идёт восстановление, хорошее состояние колена. Он готов восстановиться, помочь команде. Надеюсь, в сентябре его увидим», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С «армейцами» 29-летний футболист трижды становился чемпионом России, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В минувшей кампании ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов.