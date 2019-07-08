«ПСЖ»: Неймар не прибыл на предсезонную подготовку, мы примем меры

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не вернулся во французский клуб в установленные руководством сроки. Сегодня парижане должны были начать свою предсезонную подготовку, однако бразилец на базе отсутствовал.



«Сегодня, 8 июля, «ПСЖ» обнаружил отсутствие Неймара в обусловленном месте — он должен был возобновить подготовку к сезону с клубом. «Пари Сен-Жермен» сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте чемпионов Франции.



Ранее сообщалось о стойком желании Неймара покинуть французский клуб. Главным претендентом на футболиста является «Барселона». Сообщается, что форвард намерен лично отправиться в столицу Каталонии для ускорения процесса переговоров.

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