«ПСЖ»: Неймар не прибыл на предсезонную подготовку, мы примем меры
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не вернулся во французский клуб в установленные руководством сроки. Сегодня парижане должны были начать свою предсезонную подготовку, однако бразилец на базе отсутствовал.
«Сегодня, 8 июля, «ПСЖ» обнаружил отсутствие Неймара в обусловленном месте — он должен был возобновить подготовку к сезону с клубом. «Пари Сен-Жермен» сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте чемпионов Франции.
Ранее сообщалось о стойком желании Неймара покинуть французский клуб. Главным претендентом на футболиста является «Барселона». Сообщается, что форвард намерен лично отправиться в столицу Каталонии для ускорения процесса переговоров.
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
- 8 июля 2019
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