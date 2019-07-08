Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360

Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар стал амбассадором новой модели бутс Nike — Mercurial 360.



Mercurial 360 — одна из самых популярных моделей бутс Nike. Они стали фаворитами у атлетов. Из сотен профессиональных футболистов, играющих в Mercurial, только пять решили как-то модифицировать свои бутсы. Когда профессиональных игроков просят оценить эти бутсы по шкале от 1 до 10, они оценивают их на 10. Самой низкой оценкой была одна-единственная восьмёрка.

Фото доступно в «инстаграме» Неймара.

Для команды дизайнеров, которая всегда собирает отзывы и пожелания атлетов перед стартом каждого нового проекта, эта восьмёрка – настоящий вызов. Новый релиз Mercurial прерывает привычный двухлетний цикл обновлений, стремясь улучшить бутсы быстрее, чем когда-либо. В результате появились Mercurial с усовершенствованными по сравнению с предшественниками технологиями верха и подошвы и обновленной графикой.

Nike Mercurial 360 Фото: Nike