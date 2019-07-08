Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360

Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360
Футбол / Франция 0

Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар стал амбассадором новой модели бутс Nike — Mercurial 360.

Mercurial 360 — одна из самых популярных моделей бутс Nike. Они стали фаворитами у атлетов. Из сотен профессиональных футболистов, играющих в Mercurial, только пять решили как-то модифицировать свои бутсы. Когда профессиональных игроков просят оценить эти бутсы по шкале от 1 до 10, они оценивают их на 10. Самой низкой оценкой была одна-единственная восьмёрка.

Фото доступно в «инстаграме» Неймара.

Для команды дизайнеров, которая всегда собирает отзывы и пожелания атлетов перед стартом каждого нового проекта, эта восьмёрка – настоящий вызов. Новый релиз Mercurial прерывает привычный двухлетний цикл обновлений, стремясь улучшить бутсы быстрее, чем когда-либо. В результате появились Mercurial с усовершенствованными по сравнению с предшественниками технологиями верха и подошвы и обновленной графикой.

Nike Mercurial 360
Nike Mercurial 360
Фото: Nike
«ПСЖ» заключил с Nike рекордный контракт
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент