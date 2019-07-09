Защитник «Дженоа» Ромеро прибыл на медосмотр в «Ювентус»
Защитник «Дженоа» Кристиан Ромеро с большой вероятностью продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».
21-летний аргентинский футболист уже прибыл на медицинское обследование в клинику бьянконери. Если осмотр пройдёт успешно, игрок и клуб заключат контракт.
Фото доступно в «твиттере» «Ювентуса».
Ромеро является воспитанником аргентинского клуба «Бельграно», в котором начал карьеру в 2016 году и выступал на протяжении двух лет. В 2018 году защитник перебрался в «Дженоа». С 2017 года Кристиан вызывается в сборную Аргентины U20.
В минувшем сезоне Ромеро принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 11 жёлтых и 1 красную карточку.
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