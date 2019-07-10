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Ковач: «Бавария» хочет выступить гораздо лучше в Лиге чемпионов

Ковач: «Бавария» хочет выступить гораздо лучше в Лиге чемпионов
Футбол / Германия 0

Наставник мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«У нас есть дубль, мы хотим это отстоять. Мы работаем в клубе, где амбиции очень высоки – для каждого игрока и сотрудника. В результате цели должны быть определены точно так же, как они были определены в прошлом году. В дополнение к двум национальным соревнованиям „Бавария“ хочет выступить гораздо лучше, чем мы в прошлом сезоне, особенно в Лиге чемпионов.

Повторить дубль будет очень сложно, потому что другие команды тоже что-то придумают. Мы снова будем охотиться за трофеем Бундеслиги. Нам придется снова раздвигать границы в каждой игре, потому что каждый будет показывать в играх против нас сто процентов», – приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

В сезоне-2018/19 «Бавария» оформила золотой дубль, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии. В Лиге чемпионов немецкая команда дошла до стадии 1/8 финала, где уступила будущему победителю «Ливерпулю».

Ковач первым в Германии оформил золотой дубль как игрок и как тренер
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