Ребров рассказал, что чувствовал, когда был капитаном «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров в социальной сети поделился воспоминаниями о времени, когда он носил капитанскую повязку в стане красно-белых. Накануне капитаном «Спартака» был назначен защитник Георгий Джикия.

«Я хорошо помню свои чувства, когда узнал, что буду капитаном команды! Это волнение. Безумное волнение, граничащее со страхом. И мне совсем не стыдно сейчас в этом признаться. Я понимал, какая большая ответственность быть капитаном такой команды, как «Спартак» (Москва). Сквозь поколения перехватить эстафетную палочку от Симоняна, Нетто, Ловчева, Романцева, Гаврилова, Черенкова, Цымбаларя, Тихонова и других Великих игроков. Подслушай кто-то тогда мои мысли, сказали бы, что не поцеловал штангу, а ударился об неё головой. Это же мечта, престиж, авторитет и высочайшая ответственность! Я быстро смог совладать со своими эмоциями и принялся за работу с ещё большим усердием и серьёзностью во благо команды и клуба. И слава богу, мне не стыдно за то время, когда я занимал такую важную позицию в команде, и сейчас с удовольствием вспоминаю то время!

В любом коллективе люди приходят и уходят. Мы все не можем играть тут вечно, это нормальный процесс. Меняются составы, костяки, капитаны. Приходит время более молодых ребят. Надо отдать им должное, каждый из них уверен в себе, и многие обладают лидерскими качествами на поле и в раздевалке! Я всегда готов помочь, но не собираюсь никого учить, как и что нужно делать. Каждый сам должен пройти этот путь со своими пряниками и шишками. Хочу только пожелать делать всё от души и быть сердцем команды. А мы всегда рядом и с радостью подставим плечо и поможем», — написал Ребров в «Инстаграме».