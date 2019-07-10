Президент «Вииторула»: Хаджи давно был бы в «Спартаке», если бы выбрал деньги

Президент «Вииторула» Гика Попеску рассказал о сделанном предложении «Спартаком» по полузащитнику своей команды Янису Хаджи.

«Если бы мы приняли предложение «Спартака», это был бы рекордный трансфер для Румынии. На данный момент это предложение всё ещё в силе. Скажу откровенно, нужно иметь большую силу, чтобы отклонить это предложение. Но решение о трансфере принимать будет Янис, ему придётся принять решение в ближайшие дни, потому что отпуск уже заканчивается.

Поверьте мне, по Янису поступило около десяти конкретных предложений. Но если бы он выбирал свой следующий клуб исходя из финансового аспекта, он бы уже давно был в «Спартаке», его зарплата была бы огромной. Он, вероятно, зарабатывал бы в 4–5 раз больше, нежели в любом другом клубе, который им интересовался. Его зарплата превысила бы € 2 млн. Его контракт исчислялся бы шестью нулями, это был бы очень хороший контракт для него, учитывая его возраст», — цитирует Попеску Digi Sport.