Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.

«Важно проводить несколько раз в год открытые тренировки, встречаться с болельщиками. Они поддерживают нас в течение сезона, с каждой игрой их становится всё больше. Фанаты всегда придумывают новые баннеры, кричалки, активно поддерживают нас с трибун. Они с нами не только во время побед, но и во время поражений. Болельщики часто оставались после поражения или ничьей и кричали, какие мы молодцы. Это дорогого стоит. Нам очень важна их поддержка и когда команда на ходу, и когда мы переживаем тяжёлые времена.

К трофею «Пари Матч» Премьер отнеслись как к промежуточному, мы уже забыли об этом Кубке. Это были товарищеские матчи. Вы видели, что мы делали много замен в зависимости от состояния футболистов, ничего не подстраивали под этот Кубок. Нам было важно наиграть определённые связи и функционально сделать шаг вперёд.

Что касается перехода Олега Фоменко в «Краснодар-2», то он опытный тренер, который много лет отработал в структуре клуба. Я думаю, его опыт пригодится для того, чтобы наши молодые футболисты как можно скорее попали в основу.

У нас есть ещё почти месяц для подготовки к Лиге чемпионов. У нас первый выездной матч с «Ахматом», второй матч тоже на выезде — с «Уфой», времени на раскачку нет. Я думаю, нам бы было достаточно ещё одной-двух недель для подготовки, потому что, например, тот же Вилена приехал позже всех, он находится в клубе всего две недели. Мы ожидаем ещё пару приобретений. Не могу сказать, на какой позиции будут находиться эти игроки. Надеюсь, что этого времени хватит. Главное, чтобы мы все были сконцентрированы и собранны, чтобы мы жили одной целью. Думаю, стоит ожидать довольно тяжёлого начала сезона.

Никогда нельзя быть довольным всем. Мы понимаем, что времени мало, но в тех рамках, в которых мы оказались, я считаю, мы сделали всё возможное и выполнили всё, что было запланировано. Чемпионат России покажет, насколько хорошо прошла подготовка. Нет цели выиграть чемпионат, цель — выигрывать каждый матч.

Что касается Газинского и Классона, то Юрий будет отсутствовать до ноября, Виктор будет отсутствовать больше шести месяцев. Если бы была замена Классону, этот игрок уже был бы здесь. Пока клуб официально не объявит переход футболиста, я не могу давать комментарии», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.