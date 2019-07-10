«ПСЖ» оштрафовал Неймара за неявку на предсезонную подготовку
Руководство «Пари Сен-Жермен» вычтет из заработной платы бразильца Неймара € 375 тыс. Такой штраф предусмотрен за неявку футболиста в предсезонный лагерь команды, сообщает UOL.
Напомним, о демарше футболиста стало известно 8 июня. «ПСЖ» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил об отсутствии Неймара на тренировочной базе.
Позже отец и агент Неймара заявил, что клуб знал о том, что игрок вернётся с опозданием в связи с деятельностью его благотворительного фонда Instituto Neymar Jr.
Ранее сообщалось о стойком желании Неймара покинуть французский клуб. Главным претендентом на футболиста является «Барселона». По слухам, форвард был намерен лично отправиться в столицу Каталонии для ускорения процесса переговоров.
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