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«ПСЖ» оштрафовал Неймара за неявку на предсезонную подготовку

«ПСЖ» оштрафовал Неймара за неявку на предсезонную подготовку
Футбол / Франция 0

Руководство «Пари Сен-Жермен» вычтет из заработной платы бразильца Неймара € 375 тыс. Такой штраф предусмотрен за неявку футболиста в предсезонный лагерь команды, сообщает UOL.

Напомним, о демарше футболиста стало известно 8 июня. «ПСЖ» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил об отсутствии Неймара на тренировочной базе.

Позже отец и агент Неймара заявил, что клуб знал о том, что игрок вернётся с опозданием в связи с деятельностью его благотворительного фонда Instituto Neymar Jr.

Ранее сообщалось о стойком желании Неймара покинуть французский клуб. Главным претендентом на футболиста является «Барселона». По слухам, форвард был намерен лично отправиться в столицу Каталонии для ускорения процесса переговоров.

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