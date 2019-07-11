Фанату «Ливерпуля» запретили посещать матчи в течение трёх лет
Болельщик английского «Ливерпуля» Энтони Маллен, толкнувший азиатского туриста в фонтан на площади Placa Reial в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной», лишён возможности посещать матчи в течение трёх лет, сообщает BBC.
57-летнему Маллену запретили появляться на «Энфилде», домашней арене «Ливерпуля», находиться около стадиона до и после матчей, а также посещать выездные игры мерсисайдцев.
Напомним, в первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Однако ответная встреча на «Энфилде» завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа, которые вышли в финал Лиги чемпионов и впоследствии взяли трофей, переиграв лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
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