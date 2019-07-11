Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим.



Как сообщает Globo Esporte, следующим клубом 36-летнего футболиста может стать «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают вариант с приглашением опытного игрока и уже контактировали с его представителями перед началом Кубка Америки, ставшего для бразильцем триумфальным.



Стоит отметить, что Алвес мог оказаться в «Манчестер Сити» ещё летом 2016 года. Тогда защитник покинул «Барселону», а главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола, хорошо знакомый с ним по работе в каталонском клубе, хотел видеть его в своей команде. Однако тогда Дани выбрал «Ювентус», из которого уже спустя год перебрался в «ПСЖ».



Ранее сообщалось, что в услугах Алвеса также заинтересованы «Интер» и «Севилья». Сам бразилец хотел бы вернуться в «Барселону», которая рассматривает вариант с его приглашением.

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