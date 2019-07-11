Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим.
Как сообщает Globo Esporte, следующим клубом 36-летнего футболиста может стать «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают вариант с приглашением опытного игрока и уже контактировали с его представителями перед началом Кубка Америки, ставшего для бразильцем триумфальным.
Стоит отметить, что Алвес мог оказаться в «Манчестер Сити» ещё летом 2016 года. Тогда защитник покинул «Барселону», а главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола, хорошо знакомый с ним по работе в каталонском клубе, хотел видеть его в своей команде. Однако тогда Дани выбрал «Ювентус», из которого уже спустя год перебрался в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что в услугах Алвеса также заинтересованы «Интер» и «Севилья». Сам бразилец хотел бы вернуться в «Барселону», которая рассматривает вариант с его приглашением.
- 11 июля 2019
-
12:17
-
12:13
-
11:49
-
11:43
-
11:33
-
11:24
-
11:13
-
11:01
-
10:55
-
10:41
-
10:33
-
10:24
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
09:15Смолов: паненка – больная тема Эксклюзив
-
09:11
-
09:00
-
08:46
-
08:25
-
07:49
-
07:26
-
06:53
-
06:28
-
06:10
-
05:53
-
04:33
-
04:16
-
03:34