Дядюн: не надо меня записывать в старики, мой биологический возраст — 28 лет
30-летний нападающий Владимир Дядюн, который на правах свободного агента подписал контракт с «Химками», прокомментировал тот факт, что в подмосковном клубе он является одним из самых опытных футболистов.
«Слушайте, я раньше об этом не думал и не замечал (смеётся). Всегда говорю, что мой биологический возраст — 28 лет, хоть по паспорту мне уже за 30. Не надо меня записывать в старики (смеётся). Молодые смотрят на меня, знают, что я поиграл во многих клубах. Говорю им, что это всё в прошлом, не надо меня записывать в старики (смеётся). А то ведь я могу во всё это и поверить. Мне этого не надо. Стараюсь равняться на молодых и не давать себе пощады», — приводит слова форварда News.ru.
Дядюн продолжит карьеру в «Химках»
- 11 июля 2019
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