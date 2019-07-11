Кононов: в Австрии работали в серьёзном режиме, это не предусматривало выигрыша

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал выступление своей команды на турнире в Австрии, где красно-белые заняли третье место.

«Каждую тренировку мы анализируем, каждую тренировку мы подсчитываем, сколько мы пробежали, сколько мы бежим с какой скоростью. Сейчас современный футбол построен на скоростных взаимодействиях, на умении держать скорость игры на протяжении 90 минут. И те тренировки, которые у нас сейчас есть, на сборе в частности у нас были двухразовые — мы не сбавляли обороты. Играли турнир на недовосстановлении, умышленно это делая, чтобы выйти на тот уровень, который даст нам возможность все качества, которые мы хотим видеть у футболистов уже в чемпионате. Поэтому вот этот анализ физической подготовки у нас происходит ежедневно.

В какой-то степени даже та работа, которая была, она с одной стороны не предусматривала выигрыша, потому что мы работали в очень серьёзном режиме, и даже сделали специально перед финальным матчем ещё одну игру. Но мне хотелось посмотреть, как игроки справляются с нагрузкой и как они могут себя преодолевать, когда есть вот такая цель, чтобы через «не могу» сыграть очень важный матч.

Мне матч в целом с «Краснодаром» понравился, я видел много позитивного. Но я думаю, что, конечно, к нам ещё есть очень много вопросов, как в работе совместной с игроками, так и в результате. То есть результат мы должны всё равно спрашивать с игроков обязательно и добиваться его за счёт своей игры и своих принципов игры, которые должны быть в нашей команде", — сказал Кононов в ролике на канале «Спартака» в YouTube.