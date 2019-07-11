«Барселона» планирует 12 июля заплатить отступные за Гризманна
Каталонская «Барселона» собирается завтра, 12 июля, заплатить мадридскому «Атлетико» сумму отступных за нападающего Антуана Гризманна, которая составляет € 120 млн, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» не объявит о приобретении Гризманна, пока руководство испанской Примеры официально не утвердит платёж. При этом в офис лиги пойдут не представители сине-гранатовых, а адвокат французского форварда.
Ожидается, что контракт Антуана с каталонским клубом будет рассчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года.
Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико» в середине мая. После недавних комментариев президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу мадридцы выступили с официальным заявлением, в котором обвинили сине-гранатовых и футболиста в неуважении.
«Барселона» не будет брать кредит на Гризманна
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