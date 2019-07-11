«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0
В товарищеском матче «Транмир Роверс» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник Натаниэл Клайн, отличившийся на 6-й минуте. До свистка на перерыв нападающий Риан Брустер оформил дубль. В начале второго тайма ещё по одному мячу в ворота «Транмир Роверс» отправили хавбек Кертис Джонс и форвард Дивок Ориги. Нападающий Бобби Данкан записал гол в свой актив на 67-й минуте.
В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). В английской Премьер-лиге команда Юргена Клоппа заняла второе место, уступив всего одно очко «Манчестер Сити».
Товарищеские матчи (клубы)
11 июля 2019, четверг. 21:30 МСК
Транмир Роверс
Биркенхед, Англия
0 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 – Клайн – 6, 0:2 – Брустер – 38, 0:3 – Брустер – 45, 0:4 – Джонс – 53, 0:5 – Ориги – 60, 0:6 – Данкан – 67
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