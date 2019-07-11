«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0

В товарищеском матче «Транмир Роверс» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник Натаниэл Клайн, отличившийся на 6-й минуте. До свистка на перерыв нападающий Риан Брустер оформил дубль. В начале второго тайма ещё по одному мячу в ворота «Транмир Роверс» отправили хавбек Кертис Джонс и форвард Дивок Ориги. Нападающий Бобби Данкан записал гол в свой актив на 67-й минуте.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). В английской Премьер-лиге команда Юргена Клоппа заняла второе место, уступив всего одно очко «Манчестер Сити».