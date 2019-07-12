Гол и передача Педро Роши помогли «Крузейро» разгромить «Атлетико Минейро»

«Крузейро» разгромил «Атлетико Минейро» в домашнем матче первого раунда 1/4 финала Кубка Бразилии. Встреча завершилась со счётом 3:0.



Счёт был открыт уже на 13-й минуте, его автором стал нападающий Педро Роша, арендованный «Крузейро» у московского «Спартака». Находясь в нескольких метрах от штрафной площади соперника, форвард обыграл защитника и красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол ворот. На 26-й минуте хозяева удвоили преимущество, и вновь во взятии ворот поучаствовал Роша. На этот раз он перехватил мяч в центре поля и, обыграв вратаря, сделал пас партнёру на пустые ворота. На 55-й минуте «Крузейро» довёл счёт до разгромного.



Игру Роши отметила пресс-служба «Спартака», разместившая в «Твиттере» следующее сообщение: «А Педро Роша разыгрался! Поздравляем с голасо в дерби Белу-Оризонти!»