Кварацхелия рассказал, почему ушёл из «Локомотива»

Полузащитник Хвича Кварацхелия рассказал об уходе из московского «Локомотива». Этим летом 18-летний грузинский футболист отказался от предложения «железнодорожников» и заключил соглашение с казанским «Рубином».

«Переговоры о полноценном договоре с «Локо» начались с того самого момента, как я пришёл в команду. То есть зимой. Понятно, что аренда была, скорее всего, временной мерой. Они хотели заключить со мной полноценный контракт, поэтому все эти месяцы ходили разговоры.

После рестарта чемпионата «Локомотив» предложил мне контракт по схеме «1+3», но такое предложение меня не устраивало. Я, не дай бог, мог бы получить травму и клуб имел бы право не продлевать со мной контракт ещё на три года. То есть я бы остался с травмой и без клуба.

«Рубин» сразу предложил подписать контракт на пять лет. То есть, что бы ни случилось, я буду играть здесь ровно столько, сколько мне положено по контракту, и любая неопределённость просто исключена», — приводит слова полузащитника национальной команды Грузии Sport24.