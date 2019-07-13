«Барселона» пропишет в контракте Гризманна клаусулу выше, чем у Месси

В контракте «Барселоны» с французским форвардом Антуаном Гризманном будет прописана сумма отступных в размере € 800 млн, сообщает Sport.es.
Клаусула за бывшего нападающего «Атлетико» будет самой высокой в каталонском клубе и превысит даже сумму отступных Лионеля Месси, которая составляет € 700 млн. После Гризманна и Месси самую высокую клаусулу в «Барсе» имеют Самуэль Юмтити, Жерар Пике, Серхи Роберто, Жорди Альба и Серхи Бускетс — по € 500 млн. Сумма отступных за новичка сине-гранатовых Френки де Йонга составляет € 400 млн.
Напомним, «Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Футболист заключит с каталонским клубом контракт на пять лет.
Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.
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