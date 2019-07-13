«Спартак» обыграл «Сочи» благодаря голу на 93-й минуте

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв из Воронежа. Ассистировали ему Владислав Назаров (Невинномысск) и Адлан Хатуев (Грозный).

Единственный гол на 93-й минуте забил Самуэль Жиго.

В середине первого тайма произошёл спорный эпизод. Бурмистров пробил издали — Максименко отразил мяч перед собой, а Рассказов помешал Казаеву сыграть на добивании. После контакта с Рассказовым Казаев некоторое время оставался на газоне. Арбитр оставил эпизод без внимания.

Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом». Встреча пройдёт 21 июля.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.