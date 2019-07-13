«Спартак» обыграл «Сочи» благодаря голу на 93-й минуте

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв из Воронежа. Ассистировали ему Владислав Назаров (Невинномысск) и Адлан Хатуев (Грозный).
Единственный гол на 93-й минуте забил Самуэль Жиго.
В середине первого тайма произошёл спорный эпизод. Бурмистров пробил издали — Максименко отразил мяч перед собой, а Рассказов помешал Казаеву сыграть на добивании. После контакта с Рассказовым Казаев некоторое время оставался на газоне. Арбитр оставил эпизод без внимания.
Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом». Встреча пройдёт 21 июля.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.
- 13 июля 2019
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:34
-
21:26
-
21:20
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
20:59
-
20:52
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:09
-
20:09
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:51
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:13
-
19:08
-
18:59
-
18:59
-
18:55
-
18:50