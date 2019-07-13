Рассказов: для «Сочи» ничья была бы как победа, для «Спартака» – как поражение

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).



«Для «Сочи» ничья была бы как победа, а для нас – как поражение», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Спартак» забил победный гол на 93-й минуте. Бразильский полузащитник Лукас Фернандо навесил с углового, защитник красно-белых Самуэль Жиго продавил хавбека «Сочи» Евгения Песегова и точно пробил головой.

Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом». Встреча пройдёт 21 июля.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.