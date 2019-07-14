Анчелотти: переговоры по Хамесу идут, но они займут долгое время

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал возможный переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в неаполитанский клуб.
«Хамес способен играть на многих позициях под нападающим или в роли вингера. Я отправил ему поздравление с днём рождения. Переговоры идут, но они займут долгое время. Если переход не свершится, мы продолжим быть мощной командой», — приводит слова Анчелотти Football Italia.
Напомним, что под руководством Анчелотти Хамес выступал в «Реале» и «Баварии» (Мюнхен). В немецком клубе Родригес провёл и прошлый сезон, однако в Мюнхене отказались выкупать контракт футболиста по истечении двухлетней аренды.
За последние два сезона колумбиец провёл за «Баварию» 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.
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