Анчелотти: переговоры по Хамесу идут, но они займут долгое время

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал возможный переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в неаполитанский клуб.

«Хамес способен играть на многих позициях под нападающим или в роли вингера. Я отправил ему поздравление с днём рождения. Переговоры идут, но они займут долгое время. Если переход не свершится, мы продолжим быть мощной командой», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, что под руководством Анчелотти Хамес выступал в «Реале» и «Баварии» (Мюнхен). В немецком клубе Родригес провёл и прошлый сезон, однако в Мюнхене отказались выкупать контракт футболиста по истечении двухлетней аренды.

За последние два сезона колумбиец провёл за «Баварию» 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.