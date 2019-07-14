Цаллагов: если «Сочи» будет продолжать в том же духе, надеюсь, результат придёт

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«К сожалению, имеем то, что имеем, но если будем продолжать в том же духе, надеюсь, результат придёт. И удача тоже. Теперь надо проанализировать эту игру, сделать правильные выводы, поработать над стандартами и готовиться к матчу с «Зенитом», — приводит слова Цаллагова Bobsoccer.

Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом». Встреча пройдёт 21 июля.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.