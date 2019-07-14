Трабукки «извинился» за Петковича и Жиго

Известный агент Марко Трабукки в шутливой форме извинился перед болельщиками «Спартака» за трансферы футболистов Марко Петковича и Самюэля Жиго, который сегодня забил решающий мяч в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с командой «Сочи». Красно-белые победили новичка чемпионата России со счётом 1:0.
«Извините за Петковича и Жиго», — написал Трабукки на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 8 млн.
В начале сентября прошлого года французский защитник получил серьёзную травму, повредив левое колено, и перенёс операцию на передней крестообразной связке.
В прошлом сезоне 25-летний игрок провёл в РПЛ всего девять матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Петкович расторг контракт со «Спартаком» в январе 2019 года. Вместе с красно-белыми сербский защитник стал обладателем Суперкубка России в 2017 году.
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