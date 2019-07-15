Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апреле

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.

«Было нелегко приобрести Гризманна. Мы очень довольны. Спасибо ему за принятие этого решения.

Я говорил с представителями «Атлетико». Я понимаю, что они защищают свои интересы. Впрочем, не думаю, что они добьются положительного для себя результата. Мы связывались с окружением Гризманна в мае. В марте и апреле мы с ним никаких переговоров не вели", — приводит слова Бартомеу El Chiringuito.

«Барселона» купила 28-летнего Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако, «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство «Атлетико» утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.