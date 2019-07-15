Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апреле

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
«Было нелегко приобрести Гризманна. Мы очень довольны. Спасибо ему за принятие этого решения.
Я говорил с представителями «Атлетико». Я понимаю, что они защищают свои интересы. Впрочем, не думаю, что они добьются положительного для себя результата. Мы связывались с окружением Гризманна в мае. В марте и апреле мы с ним никаких переговоров не вели", — приводит слова Бартомеу El Chiringuito.
«Барселона» купила 28-летнего Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако, «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство «Атлетико» утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.
- 15 июля 2019
-
00:54
-
00:53
-
00:38
-
00:37
-
00:12
-
00:09
- 14 июля 2019
-
23:59
-
23:57
-
23:54
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:10
-
23:02
-
22:49
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:12
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:36
-
21:22
-
21:17
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:24
-
20:22
-
20:12