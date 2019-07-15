Созин: если в Ростове сейчас матч поставить днём, то все будут кричать про жару

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о возможном переносе домашних встреч ФК «Ростов» на более раннее время. С такой просьбой к президенту РПЛ Сергею Прядкину обратились болельщики донского клуба.

«Первый тур ещё не успел закончиться, а вой по поводу календаря уже стоит. Ну нельзя сейчас играть в Ростове днём. Первый же матч, который там назначат на шесть вечера, закончится тем, что в «Ростове» скажут: «Вы что, ничего не соображаете? У нас нельзя играть в жару!» — и все будут кричать про жару.



Матч ставят на 21:30, стадион находится в центре города, тем более это выходной день перед воскресеньем, когда тоже все отдыхают. Я могу понять руководителей «Ростова» — они заботятся о том, что к ним едут из области, ведь не самая малая часть болельщиков «Ростова» живёт в городах, рядом с Ростовом. Но болельщикам ведь тоже будет некомфортно смотреть футбол в пять часов дня на жаре. Поэтому если это такой жаркий регион, то можно организовать для болельщиков из области какие-то автобусы на футбол. Мы все говорим, что футбол – для болельщиков, но говорят теперь, что для болельщиков делать нельзя – очень поздно!



«Ростов» — первая на сегодняшний день команда, которая должна попасть в еврокубки. У них и состав укомплектован и тренер великолепный, так что сейчас Лига Европы — это уровень «Ростова» уже сейчас. Но когда играют матчи в Лиге Европы? В 22:10 по Москве, это будний день. Если они выйдут в Лигу Европы, тоже возмущаться будут? Теперь ему что, не выходить в еврокубки? Главное, чтобы была игра, а люди придут. У «Ростова» сейчас эта игра есть.



Да, есть вопрос о детях, дескать, родители с ними на матч не пойдут. Но ведь ещё светло, детям до 23 можно находиться на улице, а тем более с родителями. Я вообще не понял заявления «Ростова», да, плохо, что какие-то болельщики не приехали — так организуйте им выезд. Футбол — это событие, тем более для Ростовской области. Пусть руководители «Ростова» хоть немного потрудятся, организуют всё для болельщиков», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.