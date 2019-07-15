Рыбусь: с одним составом нереально выдержать сезон, «Локо» надо усиливаться

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1) выразил мнение, что команде необходимо усиление в летнее трансферное окно.



«С одним и тем же составом нереально выдержать весь сезон. Будут и карточки, и травмы. Думаю, что надо усиливаться. У нас есть молодые ребята, которые стараются. Не хочется никого обидеть, но мы будем играть и в Кубке, и в Лиге чемпионов, поэтому надо больше игроков. Нуждается ли «Локо» в ещё одном опорнике? Я не занимаюсь трансферами. Эти вопросы нужно задавать спортивному директору и президенту.



Сёмин после игры не сказал ничего такого. Мы все расстроились, хотели начать сезон с победы, не хотели терять очки в начале сезона. В следующем матче с «Тамбовом» надеемся выиграть», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Локомотив» потерял два очка из-за трансфера. Самый короткий репортаж Кажется, у Сёмина снова наворачиваются слёзы.