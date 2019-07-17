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Защитник «Аталанты» Манчини проходит медосмотр в «Роме»

Защитник «Аталанты» Манчини проходит медосмотр в «Роме»
Футбол / Италия 0

Защитник «Аталанты» Джанлука Манчини прибыл в расположение «Ромы» для прохождения медицинского осмотра, сообщается в официальном «твиттере» римского клуба.

Ожидается, что «Рома» арендует футболиста за € 2 млн с обязательством выкупа через год за € 19 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов.

23-летний Манчини является воспитанником «Фиорентины». В «Аталанту» он перешёл в январе 2017 года из «Перуджи». Сумма трансфера составила € 300 тыс.

В минувшем сезоне Манчини принял участие в 30 матчах итальянского национального чемпионата (25 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Сыграл два матча за сборную Италии.

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