Бышовец: надо судить не Москалёва, а тех, кто его назначил

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (1:0).

«Прежде я хочу сказать добрые слова о «Сочи», о тренере Александре Точилине, который в критической ситуации за четыре дня сумел совместить чисто теоретические и практические возможности футболистов и выстроил организацию игры, нивелировал недостаток взаимодействия и взаимопонимания. «Сочи» смотрелся достаточно хорошо, конкурентно и достойно. Не заслуживал поражения.



Что касается судейства, я бы сказал, здесь даже не двойные стандарты. И пенальти, и забитый гол, и, может быть, самый откровенный момент, когда Набиуллин получает мяч, на нём идёт открытый, видимый фол, а игрок «Спартака» держит его за футболку и реакции судейства нет — всё это однозначно ошибки арбитров. И я согласен с Точилиным по оценке этих моментов.

Отстранение арбитра Москалёва? Я думаю, надо судить не Москалёва, а тех, кто его назначил», — приводит слова Бышовца News.ru.